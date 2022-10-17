Цены сверили в нескольких тысячах объектах торговли - в чем основная суть нарушений

То ли внешняя экономика и изменение привычных укладов в торговле на фоне санкций диктуют свои правила, то ли спекуляции на скачке валют недобросовестных бизнесменов. В причинах роста цен сегодня разбираются члены рабочей группы, ее создали по поручению главы государства, включив все госорганы, что в ответе за качество жизни людей. Меры, которые позволят грамотно и эффективно контролировать ценообразование, лягут на бумагу, а пока никто не отменял "ручное регулирование". Не остаются в стороне и сами покупатели - сотни обращений о смене ценников фиксируют на горячей линии Комитета госконтроля. Ситуацию изучила Юлия Алферова.

Контроль за ценообразованием

Покупательская корзина изрядно потяжелела в цене, если сравнивать с началом этого года. И ладно, если речь бы шла про импортные деликатесы - мол, сказались скачки курсов валют или санкционные ограничения, но поднимали и на отечественное. Медленно, но вверх! Производство прежнее, логистика тоже, умудрились накрутить ценник даже там, где затрат на сырье не добавилось - откуда рост? Решение ищет рабочая группа - в ней все, кто отвечает за качество жизни людей. Бдительнее же стали и сами покупатели.

Вроде бы и инструментов для регулирования хватает, и контролирующих органов - хромает эффективность. Это подчеркнул Президент во время совещания, где поднимали наиболее острые вопросы, касающиеся инфляции и роста цен. На заполнение пробелов - разработку работающего документа по ценообразованию - времени немного. С его принятием возможна оттепель, но там, где это уместно. Пока же никто не отменял "ручное регулирование".

Все сведения мы передаем в профильную комиссию Совета Республики и уже затем после обобщения ответственные должностные лица эту информацию направляют либо в Комитет государства контроля, либо выходят на МАРТ, либо на органы исполнительной власти для того, чтобы выяснить причины, почему цены изменяются в сторону их повышения. Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Цены в Беларуси заморозили по поручению Президента в начале октября, в целом пока с места не двигаются.

Два уголовных дела в Гродненской области

Но не без исключений. Уже два уголовных дела в Гродненской области. В Слониме пытались дороже продать непродовольственные, в Гродно - подняли на продукты питания. 424 статья Уголовного кодекса предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В одном случае цены были увеличены на кондитерские изделия и полуфабрикаты из мяса, а их увеличение по отдельным товарам доходило до 1 рубля 39 копеек. Во втором случае цены были увеличены на непродовольственные товары, строительные материалы, удобрения, а их увеличение по отдельным товарам доходило до 3 рублей 85 копеек. По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении должностных лиц торговых объектов возбуждены уголовные дела. Сергей Козячий, начальник отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гродненской области

Подобная картина и в Могилеве. В поле зрения сотрудников финансовой милиции и Комитета госконтроля попали несколько должностных лиц коммерческой структуры областного центра. Фирма поставляла колбасные изделия, полуфабрикаты организациям сфер образования и здравоохранения. По завышенным ценам.

Основная суть правонарушения - завышение организацией оптово-торговой надбавки, которая по отдельным позициям достигала 40 % вместо положенных 20 % по законодательству. В результате государству причинен вред в крупном размере на сумму порядка 18 тысяч рублей. Дмитрий Захаров, первый зампредседателя КГК Беларуси по Могилевской области

Мониторинг цен в торговых объектах

Куда придут проверяющие завтра? Предугадать сложно, но готовыми к ответу за ценник должны быть все - и сетевики, и магазины шаговой доступности - никаких "скидок по требованиям" и к автолавкам. С 6 октября все работают на равных условиях. И хоть на этот раз во время инспекции в Борисове завышений не выявлено, нашлись недочеты с ассортиментом и наличием отечественного - это тоже на карандаше.

Здесь большая линейка представлена в магазине и местной молочки и колбасных изделий белорусских, но когда вот детально так вникаешь, то видишь, что, например, в мясном ряду, несмотря на то, что есть Борисовский мясокомбинат, колбасная группа представлена незначительным ассортиментом этого предприятия. Лилия Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Поучиться у маркетологов местного хлебокомбината - в своем регионе ассортимент будет побольше, чем в столице - и нарезной, и бездрожжевой.

А вот в Ратомке проблем с ассортиментом не нашли, несмотря на компактность магазинов формата "у дома". Справляются и со сдерживанием цен.

При проверке магазинов мы ориентируемся на товарно-транспортные накладные, то есть оптовая цена, которая указана. Мы ориентируемся на реестр розничных цен. Проверили, как устанавливаются торговые надбавки. Мы делаем общее дело, потому что остановить рост цен - это уже наша жизненная необходимость, допускать его больше нельзя. И в этом должны быть заинтересованы все. Как продавец, покупатель, так и мы, люди, которые контролируют этот процесс. Елена Колеснева, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси