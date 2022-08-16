Куда приводит желание заработать легкие деньги?

Двое жителей Молодечненеского района прогорели на биржевом рынке, перечислив кибермошенникам свыше 3,5 тысячи рублей. Пытаясь заработать быстрые и легкие деньги в интернете, фигуранты сами попались на удочку лжеброкеров. 35-летняя женщина, желая инвестировать в криптовалюту, нашла в Telegram посредника. Переведя 100 долларов, вскоре женщина получила двукратную прибыль. Поверив в волшебную схему, жительница Молодечно перевела 1,5 тыс. рублей, но прибыль ей больше не поступала.

В мессенджере мужчина нашел профиль, где предлагали заработать на бирже. Инвестировав небольшую сумму, житель Молодечно получил фотоотчет о сумме в десятки раз больше вложенной. Впрочем, вывести прибыль оказалось гораздо сложнее, чем заработать. Сначала неизвестные потребовали оплатить 13-процентную комиссию, затем под предлогом неверно совершенной операции выманили еще один перевод. Так продолжалось до тех пор, пока мужчина не потратил 2 000 рублей. Заподозрив развод, фигурант обратился в милицию.