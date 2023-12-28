Куда сходить в Минске в новогодние праздники?

Новогодняя культурно-развлекательная программа Минска в этом году масштабная. Задействованы два десятка площадок - как центральные, так и в каждом районе города. Проходит большая рождественская ярмарка "Калядны кiрмаш". Торговые ряды развернулись на площадке у Дворца спорта. Ассортимент широкий: от новогодних украшений до праздничных угощений.

Новогодняя сказка ждет и у Ратуши. Там проходит цикл праздничных концертов "Новогодний вернисаж". Это не стандартное представление, а целое интерактивное шоу с 3D-технологиями. Сюжеты известных картин оживают прямо на сцене. Новогодний перформанс можно увидеть ежедневно с 17 до 20 часов на площадке Верхнего города вплоть до 2 января.