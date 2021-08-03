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Куда уходят деньги "оппозиции", смотрите 3 августа на "Беларусь 1" после "Панорамы"
Белорусские политические группировки, сидя в креслах за рубежом, делают все возможное, чтобы им дали еще денег. Грантодателей из США и ЕС кормят сказками про то, как в Беларуси страшно, как срочно нужно всех спасать. И чтобы на это спасение денег не жалели. Но это вторично, первична - демократия. Только говорят о ней на Западе много, но не спешат устанавливать. Но это другое. Куда уходят деньги "оппозиции", смотрите сегодня после "Панорамы".
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