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Куда вывозит детей украинская организация "Белые ангелы" - в проекте "Это другое"
Украинские дети - это товар для пополнения демографического фонда Евросоюза. Куда вывозит детей украинская организация "Белые ангелы", которая является элементом международного бизнеса торговли людьми? В недавно освобожденной Авдеевке Донецкой Народной Республики осталось всего два ребенка. Остальных якобы эвакуировали под угрозами отобрать детей у родителей и отправки отцов на фронт. 4-летнего мальчика Диму родители прятали 2 года, чтобы уберечь.
Что происходит в Украине, где идут военные действия, и как спасают родители своих детей от организаций с якобы благими намерениями? - смотрите сегодня сразу после "Панорамы" в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".
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