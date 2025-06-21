Кухарчук назвал формулу недопущения повторения событий 1941 года

20 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялся международный исторический форум "Память без границ". На нем доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Института пограничной службы Беларуси Евгений Кухарчук не просто рассказывал об исторических событиях, происходивших в 1941 году, но и обсуждал их с участниками.

В эфире "Первого информационного" он поделился мнением, что нужно делать для того, чтобы история не была цикличной, а 22 июня 1941 года в Беларуси и в братских государствах не повторилось.

Евгений Кухарчук:

"К сожалению, надо признать, что история действительно циклична. Основной наш урок и вывод - не допустить той страшной трагедии, которая произошла в XX веке, имя которой Великая Отечественная война и Вторая мировая война в целом. Формула недопущения проста: мы должны знать историю, свято ее чтить, сохранять память о подвиге героев, дедов и прадедов в период Великой Отечественной войны".