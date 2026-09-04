Кухарев: До конца 2026 года в Минске будет 10 тыс. парковочных мест

В Минске продолжат расширять сеть платных парковок и развивать зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Об этом председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил в эфире проекта "Разговор у Президента".

На сегодняшний день в белорусской столице уже функционирует более 9 тыс. парковочных мест, до конца 2026 года их будет уже 10 тыс. Это позволит упорядочить работу в центре города. Ранее автомобили водителям приходилось оставлять в центральной части города, а с введением платных парковок авто направляются на стоянки, парковки и паркинги.

Факт Сегодня в паркингах и на стоянках Минска насчитывается более 20 тыс. свободных мест.

"Мы также будем электрифицировать их. Подготовлена концепция по зарядным станциям. В ближайшее время она будет принята. Мы будем обеспечивать паркинги и стоянки зарядными устройствами. В городе имеются более 30 тыс. электрозарядных автомобилей, к концу 2030-го их число может превысить 100 тыс. Мы должны для этого подготовить инфраструктуру", - подчеркнул председатель Мингорисполкома.

Фото: magnific.com