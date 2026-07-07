Кухарев проинспектировал строительство путепровода в Каменной Горке

На особом контроле возведение новых объектов дорожной инфраструктуры Минска. Качественные и безопасные современные путепроводы - гарант комфортного трафика.

Мэр Минска Владимир Кухарев 7 июля проинспектировал строительство моста в Каменной Горке. Он соединит два района столицы - Фрунзенский и Центральный - и станет первым звеном третьего внутреннего городского кольца.

На улице Колесниковой растет новый путепровод, который соединит Центральный и Фрунзенский районы Минска. Он уже готов практически наполовину, за процессом строительства в ходе выездного совещания наблюдал мэр Минска.

Владимир Латушкин, гендиректор ГП "УДМСиБ Мингорисполкома":

"На сегодняшний момент мы занимаемся реконструкцией улицы Колесниковой, улицы Люцинской, что обеспечит проезд транспорта на период строительства путепровода. Работы по первой очереди уже завершены на 80 %, в июле уже будет полностью реализована схема на постоянной основе, т. е. и объект будет закончен".

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

"После появления моста движение между Фрунзенским и Центральным районами станет гораздо быстрее. Дело в том, что этот мост очень нужен для того, чтобы разгрузить и МКАД, и сопутствующие дороги, в том числе и улицу Притыцкого, которая является одним из ключевых путей к центру города. Сейчас добраться будет до площади Победы или до проспекта Победителей гораздо быстрее".

Все материалы, используемые для строительства этого объекта, белорусские: отечественный бетон, белорусская арматура. Также встраиваются в колонны, опоры и перекрытия специальные датчики износа, которые позволяют следить за состоянием этого объекта и сделать его максимально надежным и безопасным. Срок эксплуатации - более 50 лет.