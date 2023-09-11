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Кухарев: Беларусь - страна, которая создает все условия для рождения детей
В рамках акции "Здравствуй, минчанин!" 11 сентября поздравили женщин, подаривших столице новых жителей в День города. На свет 9 сентября появились 28 новорожденных. Во 2-м роддоме это 5 малышей: 3 девочки и 2 мальчика. С поздравлениями в адрес новоиспеченных мам приехало руководство столицы. Прозвучало много теплых и искренних слов. Среди подарков - цветы и постельные принадлежности для малышей.
Это страна, которая создает все условия для рождения детей. Сопровождает этих детей по жизни, оказывает содействие в образовании, обустройстве. Это дает результат.
В Беларуси для семей, воспитывающих детей, предусмотрено 11 видов госпособий, таких как выплаты в связи с рождением первого и последующих детей, поддержка многодетных семей при строительстве жилья, назначение семейного капитала, а также гарантии и льготы в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудового и налогового законодательства.