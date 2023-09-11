Кухарев: Беларусь - страна, которая создает все условия для рождения детей

В рамках акции "Здравствуй, минчанин!" 11 сентября поздравили женщин, подаривших столице новых жителей в День города. На свет 9 сентября появились 28 новорожденных. Во 2-м роддоме это 5 малышей: 3 девочки и 2 мальчика. С поздравлениями в адрес новоиспеченных мам приехало руководство столицы. Прозвучало много теплых и искренних слов. Среди подарков - цветы и постельные принадлежности для малышей.