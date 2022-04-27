Кухарев: Минские хлебозаводы могут в полном объеме заместить импортную продукцию

Работать на потребителя и обеспечивать внутренний рынок своей продукцией. Такую задачу сегодня поставил мэр Минска Владимир Кухарев работникам Минскхлебпрома во время посещения столичного хлебозавода № 5. Технологии кондитерского и пекарного производства сегодня на достаточном уровне, чтобы заместить импортную выпечку на прилавках магазинов. Для этого нужно расширять ассортимент и лучше рекламировать самые популярные десерты.Обсудили и вопрос упаковки кондитерских изделий. В ближайшее время пластиковые контейнеры планируют заменить бумажными.