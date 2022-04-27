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Кухарев: Минские хлебозаводы могут в полном объеме заместить импортную продукцию
Работать на потребителя и обеспечивать внутренний рынок своей продукцией. Такую задачу сегодня поставил мэр Минска Владимир Кухарев работникам Минскхлебпрома во время посещения столичного хлебозавода № 5. Технологии кондитерского и пекарного производства сегодня на достаточном уровне, чтобы заместить импортную выпечку на прилавках магазинов. Для этого нужно расширять ассортимент и лучше рекламировать самые популярные десерты.Обсудили и вопрос упаковки кондитерских изделий. В ближайшее время пластиковые контейнеры планируют заменить бумажными.
Мы сегодня ставим задачу, чтобы система максимально работала на потребителя. Мы можем в полном объеме заместить импортную продукцию нашей высококачественной, прекрасной продукцией, поэтому мы отработали сегодня вопросы обеспечения специалистами. Мы видим, что профессия специалистов хлебопечения пользуется большим спросом. Нашему колледжу сегодня поставили задачу об увеличении наборов.
Вкусная и ароматная продукция
Столичный хлебпром на днях отпразднует свое 50-летие. Под контролем организации в Минске 6 хлебозаводов. Хлебозавод № 5 один из главных поставщиков кондитерской продукции. За день здесь производят около двух тонн мягких десертов и 35 тонн хлебобулочных изделий.
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