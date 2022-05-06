3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Кухарев: Проблему с долгостроями в Минске решим в течение этого и следующего года
Проблему с долгостроями в столице Беларуси планируют решить до конца 2023 года. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в проекте "Разговор у Президента".
"Проблема долгостроев в Минске очень серьезная. И глава государства ставит задачу принять все меры, чтобы в городе не было проблемных объектов, - рассказал мэр. Данному вопросу также было посвящено и заседание Мингорисполкома.
Была проведена серьезная работа. В 2021 году более 100 объектов были достроены. Осталось еще 106 долгостроев, по каждому из которых разработан план.
Особое внимание уделили объекту на пересечении пр. Независимости и ул. Филимонова, застройщиком которого является Газпром, и долгострою иранской компании "Кейсон". В первом случае, отметил Владимир Кухарев,планируют принять решение совместно с российскими партнерами. А вот вопрос с долгостроем иранской компаниибудет решаться в судебном порядке.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов