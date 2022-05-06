Кухарев: Проблему с долгостроями в Минске решим в течение этого и следующего года

Проблему с долгостроями в столице Беларуси планируют решить до конца 2023 года. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в проекте "Разговор у Президента".

"Проблема долгостроев в Минске очень серьезная. И глава государства ставит задачу принять все меры, чтобы в городе не было проблемных объектов, - рассказал мэр. Данному вопросу также было посвящено и заседание Мингорисполкома.

Была проведена серьезная работа. В 2021 году более 100 объектов были достроены. Осталось еще 106 долгостроев, по каждому из которых разработан план. Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома