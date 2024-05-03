"Ваше слово доходит до каждого жителя" - Кухарев и Цуран вручили награды представителям СМИ

Торжественная церемония награждения работников СМИ, посвященная предстоящему Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи, прошла 3 мая в Минске в городской ратуше. Награды журналистам вручили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран, сообщает БЕЛТА.



В числе награжденных и корреспонденты РУП "Белорусское телеграфное агентство". Благодарности Мингорисполкома вручены заместителю редактора отдела региональной информации главной редакции информации Надежде Матвеевой и ведущему фотокорреспонденту отдела по подготовке и выпуску фотоинформации редакции визуальной информации Сергею Шелегу.



"Время летит быстро. Кажется, мы совсем недавно по этому же поводу встречались здесь. А прошел год, который был насыщен самыми различными событиями. И в центре этих событий были вы. Ваш нелегкий труд достоин уважения", - отметил Владимир Кухарев, вручая награды.



Он подчеркнул, что журналисты всегда там, где трудно, на передовой. Чтобы доносить правду аудитории, стремятся досконально разобраться во всем, что происходит.



"Ваше слово доходит до каждого жителя: и в печати, и на радио, и в электронных СМИ, которые становятся самыми читаемыми. В гуще событий очень трудно постоянно держать руку на пульсе, но вам это удается: работаете круглосуточно, чувствуете информацию и откликаетесь на нее, пропускаете через себя, что также важно. Это живая, азартная работа, которая увлекает. Журналистика - это призвание. Человек, который не родился журналистом, вряд ли выдержит долго в профессии. Вы выбрали ее осознанно, являетесь примером, как нужно жить. Делаете все для того, чтобы жизнь людей была полна объективной, правдивой информацией", - сказал Владимир Кухарев.



В свою очередь Артем Цуран обратил внимание, что ни один регион страны не удостоен такого внимания со стороны СМИ, как Минск. И это естественно, поскольку в столице происходят все основные общественно-политические мероприятия, там проживают около 2 млн человек со своими проблемами, житейскими вопросами, которые СМИ объективно освещают, чем помогают принимать правильные управленческие решения. Председатель Мингорсовета подчеркнул значимость журналистики, особенно в современном мире, когда идет информационное противостояние.



"Благодаря вашей слаженной ежедневной работе люди знают о происходящем в нашей стране. Депутаты горсовета всегда в вашем распоряжении, чтобы разъяснять свою позицию и доводить до жителей города тот или иной вопрос", - добавил Артем Цуран.



