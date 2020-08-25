Кухня фейков. Краткое руководство к действию от посторонних получил 17-летний парень

И еще из кухни стряпанья фейков. Следственный комитет сегодня опубликовал материал. Во время массовых беспорядков в Гродно 17-летнего парня толпа сбила с ног, он получил травму плеча. Позже молодой человек был задержан. Что интересно, краткое руководство к действию он получил от посторонних. И вот момент его разговора со следователем.





Так создаются фейки

- При этом сотрудники ОМОН наносили Вам какие-либо удары?

- Нет. Никто. Сразу так и сказал, что избил ОМОН.

- Но это Вы сами додумались так сказать?

- Нет.

- А кто Вас научил?

- Сказали в автозаке так сказать.

- Кто именно в автозаке?

- Гражданские люди.

- Задержанные?

- Да, задержанные.

- Они Вам что именно сказать велели?

- Что меня избил ОМОН и посадил в автозак.

- А на самом деле такого не было?

- Нет, не было.

- Никто из сотрудников?

- Никто.

- Не наносили удары? Телесные повреждения Вам не причинили? Вы на этом настаиваете?

- Да.

- Настаиваете, что задержанные в автозаке сказали, вот так именно сказать.

- Да.