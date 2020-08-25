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Кухня фейков. Краткое руководство к действию от посторонних получил 17-летний парень
И еще из кухни стряпанья фейков. Следственный комитет сегодня опубликовал материал. Во время массовых беспорядков в Гродно 17-летнего парня толпа сбила с ног, он получил травму плеча. Позже молодой человек был задержан. Что интересно, краткое руководство к действию он получил от посторонних. И вот момент его разговора со следователем.
Так создаются фейки
- При этом сотрудники ОМОН наносили Вам какие-либо удары?
- Нет. Никто. Сразу так и сказал, что избил ОМОН.
- Но это Вы сами додумались так сказать?
- Нет.
- А кто Вас научил?
- Сказали в автозаке так сказать.
- Кто именно в автозаке?
- Гражданские люди.
- Задержанные?
- Да, задержанные.
- Они Вам что именно сказать велели?
- Что меня избил ОМОН и посадил в автозак.
- А на самом деле такого не было?
- Нет, не было.
- Никто из сотрудников?
- Никто.
- Не наносили удары? Телесные повреждения Вам не причинили? Вы на этом настаиваете?
- Да.
- Настаиваете, что задержанные в автозаке сказали, вот так именно сказать.
- Да.
Учитывая возраст парня, его опрашивали в присутствии педагога. Поступок молодого человека она объясняет шоком и настойчивостью тех самых взрослых, что находились вместе с ним в автозаке.
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