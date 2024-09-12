ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Куклу по образу первой женщины-космонавта в истории Беларуси создала Кировская фабрика

Кировская фабрика по изготовлению детских игрушек создала куклу по образу первой женщины-космонавта в истории Беларуси.

Наша Марина Василевская стала первой женщиной в истории суверенной страны, которая покорила космос. Напомним, знаменательное историческое событие произошло весной.

В честь этого по прекрасному стечению обстоятельств кировская фабрика "Весна" выпустила специальный тираж кукол "Марина".

обществокосмос

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все