Новинка от белорусского производителя. Куклу с искусственным интеллектом выпустили на фабрике игрушек "Полесье". Сегодня кобринское предприятие - монополист на отечественном и российском рынках. Продукцию отправляют на другие континенты, в страны Латинской Америки. Сейчас на предприятии готовят к запуску новую производственную площадку. Реализовывать масштабные идеи компании помогает Белагпромбанк. О больших проектах для маленьких потребителей репортаж Марии Тройнич.

Куклу с искусственным интеллектом выпустили в Беларуси

Белорусская кукла с искусственным интеллектом. Новая игрушка компании "Полесье" может поддержать разговор, станцевать и рассказать сказку. В этом конструкторском бюро реализовывают мечты детей по всему миру. Сначала конструкторы разрабатывают компьютерную модель, а затем прототип выращивают на специальной 3D-ферме.

Фабрика игрушек "Полесье"

После экземпляр тестируют на безопасность. Это главный критерий в создании игрушек. Никаких острых углов, хрупких деталей и других элементов, которые могут причинить вред маленьким потребителям.

Собирается несколько человек, применяется метод мозгового штурма. Каждый думает, что бы он в игрушку добавил. Затем игрушку отдаем в детские сады, чтобы дети поиграли, а мы посмотрели функционал. Сергей Езапенко, начальник отдела СООО "ПП Полесье"

Только потом опытный образец запускают в серийное производство. Из современного термопласта можно отлить деталь абсолютно любой формы. Сырье закупают в Европе: это безопасные для здоровья пищевые пластик и красители. В месяц выпускают 700 тонн игрушек.

В станки для литья устанавливают пресс-формы. В зависимости от сложности для одной игрушки может понадобиться до 20 таких форм.

Экспортная карта предприятия - 70 стран

На внутреннем рынке продают только 7 % продукции. Остальное идет на экспорт. Сегодня с кобринскими машинками, конструкторами и куклами играют малыши в 70-ти странах мира. Самые дальние экспортные маршруты - страны Латинской Америки. Сейчас на фабрике "Полесье" готовят к запуску новую производственную инвестплощадку, она на 40 % больше действующей.

Что собой представляет фабрика "Полесье"? 23 года роста - и сегодня это серьезное предприятие, одно из крупнейших в Европе по выпуску игрушки в частности. Кроме детской игрушки есть и другие профили, связанные со строительством, торговлей. Андрей Гольцман, директор СООО "ПП Полесье"

Белагропромбанк: поддержка бизнеса

Большие проекты для маленьких потребителей помогают реализовывать в Белагропромбанке, который, к слову, поддерживает компанию "Полесье" с самого ее основания.

Предприятие создало свои производственное участки в Турции, в России. В планах - помогать и дальше развиваться, наращивать объемы производства и экспорта. Сегодня банк может предоставить полный спектр банковских услуг. Это рассчетно-кассовое обслуживание, кредитование, зарплатное обслуживание и ряд других услуг. Сергей Грибок, начальник ЦБУ № 127 в г. Кобрине региональной дирекции по Брестской области ОАО "Белагропромбанк"