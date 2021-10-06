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Куклу с искусственным интеллектом выпустили на фабрике игрушек "Полесье"
Новинка от белорусского производителя. Куклу с искусственным интеллектом выпустили на фабрике игрушек "Полесье". Сегодня кобринское предприятие - монополист на отечественном и российском рынках. Продукцию отправляют на другие континенты, в страны Латинской Америки. Сейчас на предприятии готовят к запуску новую производственную площадку. Реализовывать масштабные идеи компании помогает Белагпромбанк. О больших проектах для маленьких потребителей репортаж Марии Тройнич.
Куклу с искусственным интеллектом выпустили в Беларуси
Белорусская кукла с искусственным интеллектом. Новая игрушка компании "Полесье" может поддержать разговор, станцевать и рассказать сказку. В этом конструкторском бюро реализовывают мечты детей по всему миру. Сначала конструкторы разрабатывают компьютерную модель, а затем прототип выращивают на специальной 3D-ферме.
Фабрика игрушек "Полесье"
После экземпляр тестируют на безопасность. Это главный критерий в создании игрушек. Никаких острых углов, хрупких деталей и других элементов, которые могут причинить вред маленьким потребителям.
Собирается несколько человек, применяется метод мозгового штурма. Каждый думает, что бы он в игрушку добавил. Затем игрушку отдаем в детские сады, чтобы дети поиграли, а мы посмотрели функционал.
Только потом опытный образец запускают в серийное производство. Из современного термопласта можно отлить деталь абсолютно любой формы. Сырье закупают в Европе: это безопасные для здоровья пищевые пластик и красители. В месяц выпускают 700 тонн игрушек.
В станки для литья устанавливают пресс-формы. В зависимости от сложности для одной игрушки может понадобиться до 20 таких форм.
Экспортная карта предприятия - 70 стран
На внутреннем рынке продают только 7 % продукции. Остальное идет на экспорт. Сегодня с кобринскими машинками, конструкторами и куклами играют малыши в 70-ти странах мира. Самые дальние экспортные маршруты - страны Латинской Америки. Сейчас на фабрике "Полесье" готовят к запуску новую производственную инвестплощадку, она на 40 % больше действующей.
Что собой представляет фабрика "Полесье"? 23 года роста - и сегодня это серьезное предприятие, одно из крупнейших в Европе по выпуску игрушки в частности. Кроме детской игрушки есть и другие профили, связанные со строительством, торговлей.
Белагропромбанк: поддержка бизнеса
Большие проекты для маленьких потребителей помогают реализовывать в Белагропромбанке, который, к слову, поддерживает компанию "Полесье" с самого ее основания.
Предприятие создало свои производственное участки в Турции, в России. В планах - помогать и дальше развиваться, наращивать объемы производства и экспорта. Сегодня банк может предоставить полный спектр банковских услуг. Это рассчетно-кассовое обслуживание, кредитование, зарплатное обслуживание и ряд других услуг.
Новую производственную площадку "Полесье" запустит в этом году. Мощность позволит расширить линейку товаров. Этот и другие амбициозные проекты также готовы поддержать в Белагпромбанке.
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