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Кукурузный лабиринт в форме карты Беларуси открыли в Дзержинском районе

Такой агроквест - часть познавательной семейной программы, которую подготовили в одном из фермерских хозяйств. Уже четвертый сезон там создают нестандартный маршрут для туристов. Кроме того, в развлекательном парке гостей знакомят с обитателями фермы в контактном зоопарке, а также проводят творческие мастер-классы, показы и дегустации. В хозяйстве более 15 лет занимаются разведением коз, а из молока варят несколько видов сыров.

Зеленый лабиринт занимает площадь в несколько футбольных полей. Чтобы создать живой узор, его сначала нарисовали в специальной программе. Потом буквально по сантиметрам выкашивали запутанные дорожки.

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