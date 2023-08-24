Кулик рассказал, как будут развиваться семеноводческие центры лесной отрасли

"Наш центральный селекционно-семеноводческий центр не единственная визитная карточка отрасли. Сейчас у нас таких карточек четыре. В 2014 году мы попросили у главы государства участок земли для развития этого производства, выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Тогда только благодаря Президенту нам выделили его, 20 га возле Минска. И объем выращивания посадочного материала вырос от одного миллиона до десяти миллионов. Это решение оправдано было", - сказал Александр Кулик.

Такие центры также расположены в Ивацевичах, Глубоком и Могилеве. "Достаточно этого или нет? Мы видим, что нет. Мы увеличили выращивание посадочного материала до 30 млн. Мы убедились на практике, что лесные культуры, которые мы создаем таким посадочным материалом, приживаются лучше, ухода меньше требуется, они быстрее идут в рост. Мы посмотрели, что есть потребность больше на этом центре (в Минском районе. - Прим. ред.), в Ивацевичах. И будем расширять производство, изыскиваем финансовые средства. Здесь будем добавлять два поля доращивания и в ивацевичском центре", - заключил Александр Кулик.

