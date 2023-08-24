Кулик: Ведение лесного хозяйства в Беларуси выше европейского уровня

По его словам, ведение лесного хозяйства в стране выше европейского уровня. "Мне довелось побывать практически во всех европейских ближних странах, и мы видим, что (у нас - Прим. ред.) научный подход и практическое ведение лесного хозяйства на самом высоком уровне", - отметил министр.

Отвечая на вопрос, достаточно ли техники для того, чтобы поддерживать хорошее состояние леса, Александр Кулик сказал, что по выращиванию посадочного материала достаточно, по уходу за посадками (лесными культурами) недостаточно. "Есть упреки со стороны главы государства и контролирующих органов, что мы хорошо сажаем лес, но затем в какой-то промежуток времени не успеваем ухаживать за ним, - отметил глава ведомства. - Мы в этом направлении работаем, закупали и будем закупать технику для ухода за лесными культурами. Дальше идет следующий этап - уход за лесом и заготовка спелого леса. Весь комплекс машин у нас есть и есть людские ресурсы. Да, по регионам, к сожалению, где-то не хватает людских ресурсов, сельское население в некоторых регионах уменьшается, поэтому такая проблема в определенных местах есть".