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Дмитрий Куликов: Польшу не интересует судьба беженцев, она хочет заработать политические дивиденды
Джонсону неудобно обвинять Макрона в том, что он усаживает беженцев на надувные лодки и отправляет их через Ла-Манш в Великобританию. Лукашенко обвинять удобно. Это же другое! Польша такую позицию Запада и Евросоюза использует как свой звездный час. Они спасают Европу! Если Беларусь искренне хочет помочь, то поляки хотят только состричь для себя политические дивиденды.
Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал российский политолог, публицист, а также теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов.
Польша старается выжать из этого эпизода по максимуму. Но грамотная политика и грамотная белорусская и российская позиция не дают им такой возможности. Кто хочет уехать - улетает в Ирак, кто не хочет - пока сидит там. Как-то это будет решаться. Значит, им хочется там сидеть. А вдруг Лукашенко уломает Германию? Поэтому беженцы, которые там сидят, наверное, сильно надеются на Александра Григорьевича. За всем этим несколько слоев реальности, мы часто не обращаем на это внимание. Действительно, многие покупали эти путешествия, в том числе в Западной Европе некоторые организуют это как бизнес. А вот поляки хотят это реализоватькак политическое действие, в котором Польша наконец-то сострижет свои дивиденды. Судьба этих людей вообще мало кого интересует.
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