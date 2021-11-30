Дмитрий Куликов: Польшу не интересует судьба беженцев, она хочет заработать политические дивиденды

Польша старается выжать из этого эпизода по максимуму. Но грамотная политика и грамотная белорусская и российская позиция не дают им такой возможности. Кто хочет уехать - улетает в Ирак, кто не хочет - пока сидит там. Как-то это будет решаться. Значит, им хочется там сидеть. А вдруг Лукашенко уломает Германию? Поэтому беженцы, которые там сидят, наверное, сильно надеются на Александра Григорьевича. За всем этим несколько слоев реальности, мы часто не обращаем на это внимание. Действительно, многие покупали эти путешествия, в том числе в Западной Европе некоторые организуют это как бизнес. А вот поляки хотят это реализоватькак политическое действие, в котором Польша наконец-то сострижет свои дивиденды. Судьба этих людей вообще мало кого интересует.

Дмитрий Куликов, российский политолог, публицист, теле- и радиоведущий