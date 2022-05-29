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Куликов: Санкции Запада подтолкнули экономику Союзного государства к росту
Усиление экономической интеграции в рамках Союзного государства, развитие новых направлений сотрудничества - для нас сегодня очень важная тема. История показывает, что русские и белорусы развиваются очень интенсивно и совершают буквально скачки в те моменты, когда стоит вопрос о нашем существовании. Вот сейчас такой момент.
Таким мнением поделился российский политолог, публицист, а также теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов.
Что произошло? Запад, конечно, рассчитывал, что состоится блицкриг. Они всегда на него рассчитывают. Потому что для них очень важно все сделать быстро. Это точно не получилось. Ни в отношении Беларуси, ни в отношении России. Но в результате их ставки они разрушили ту систему, которую тщательно долгосрочно встраивали с 1991 года. Систему, которая связывала нас по рукам и ногам и превращала в объект эксплуатации. Вот сейчас эти путы разорваны ими самими. Образовалась большая степень свобод для наших государств. И мы должны этой степенью свободы очень правильно воспользоваться. Нам сейчас очень важно творчества побольше. Почувствовать себя свободными и сказать себе, что можно сделать все, что мы посчитаем нужным и необходимым для нас. И вот с этой установкой нужно подходить к созданию новых хозяйственных систем. Если хотите, общей хозяйственно-экономической системы Союзного государства.
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