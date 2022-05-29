Куликов: Санкции Запада подтолкнули экономику Союзного государства к росту

Что произошло? Запад, конечно, рассчитывал, что состоится блицкриг. Они всегда на него рассчитывают. Потому что для них очень важно все сделать быстро. Это точно не получилось. Ни в отношении Беларуси, ни в отношении России. Но в результате их ставки они разрушили ту систему, которую тщательно долгосрочно встраивали с 1991 года. Систему, которая связывала нас по рукам и ногам и превращала в объект эксплуатации. Вот сейчас эти путы разорваны ими самими. Образовалась большая степень свобод для наших государств. И мы должны этой степенью свободы очень правильно воспользоваться. Нам сейчас очень важно творчества побольше. Почувствовать себя свободными и сказать себе, что можно сделать все, что мы посчитаем нужным и необходимым для нас. И вот с этой установкой нужно подходить к созданию новых хозяйственных систем. Если хотите, общей хозяйственно-экономической системы Союзного государства.

Дмитрий Куликов, политолог, публицист, теле- и радиоведущий (Россия)