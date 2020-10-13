Кулинарный мастер-класс ко Дню матери

Кулинарный мастер-класс родителям-воспитателям детских домов семейного типа накануне Дня матери подарил Белорусский детский фонд. Каждая из этих женщин, а приехали они в столицу из разных регионов, воспитывает более пяти детей, в том числе приемных. Шеф-повар рассказала мамам-героиням о тонкостях приготовления разных блюд. Участницы практиковались создавать свои кулинарные шедевры.