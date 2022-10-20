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Кульминацией марафона, посвященного родителям и семейным ценностям, станет День отца
Неделя родительской любви шагает по районам Минской области. От фотофлешмобов и театрализованных экскурсий до спортивных эстафет и музыкально-танцевальных постановок. Кульминацией марафона, посвященного родителям и семейным ценностям, станет День отца. Впервые всей страной его будем отмечать завтра, 21 октября. А вся неделя от Дня матери стала именной и символичной - ее посвятили отцовской любви. Так, в Столбцах также будут поздравлять мужчин, которые воспитывают детей. Во время гала-концерта на сцене районного центра культуры соберутся артисты разных возрастов и творческих направлений. А пока - репетиции.
Марафон семейных торжеств в Столбцах дополнит спортивный - трэвел-пробег "Шляхам Якуба Коласа". В эту субботу атлеты на скорость преодолеют дистанцию максимум 30 километров. Трасса соревнования пролегает через живописные пейзажи на малой родине классика. На старт выйдут родители с детьми.
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