Кульминацией праздника станет военный парад. В этом году он состоится вечером. Прямую трансляцию от стелы "Минск - город-герой" в 20:55 начнет Белтелерадиокомпания. К торжественному событию готовы и расчеты самых юных участников парада. Позади около 300 часов тренировок, чтобы уже вечером воинственно и торжественно пройтись по центру столицы и с гордостью представить свое учебное заведение.







Рассказывает Светлана Чернова. Синхронно, четко и выдержанно. Вот он результат ответственной подготовки к торжественному событию. Дождь, ветер и даже +30 на термометре для суворовцев не препятствие, а скорее тренажер для укрепления силы духа и выносливости. Волноваться времени нет, хотя, бесспорно, ответственности у этих ребят больше: они открывают парад. И несмотря на то что средний возраст коробки 16 лет, по выправке барабанщики не уступают профессиональным военным!







Согласно уставу колонна военнослужащих идет со скоростью 110-120 шагов в минуту

Оптимальная цифра, для того чтобы держать ритм и как можно выше поднимать ногу, - 112. Это почти два шага в секунду. Кстати, именно суворовцы ударами палочек задают темп всей пешей колонне парада. К слову, подготовка ребят не ограничивается тренировкой на плацу. Внимание и внешнему виду. Это тоже требует времени и усердия. Например, чтобы полностью подготовить парадную форму, а ее получают новую, нужно не менее 4 часов.







На плацу лицея при университете гражданской защиты МЧС под звуки марша синхронность оттачивают 25 учащихся