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Кульминацией праздника станет военный парад
Кульминацией праздника станет военный парад. В этом году он состоится вечером. Прямую трансляцию от стелы "Минск - город-герой" в 20:55 начнет Белтелерадиокомпания. К торжественному событию готовы и расчеты самых юных участников парада. Позади около 300 часов тренировок, чтобы уже вечером воинственно и торжественно пройтись по центру столицы и с гордостью представить свое учебное заведение.
Рассказывает Светлана Чернова. Синхронно, четко и выдержанно. Вот он результат ответственной подготовки к торжественному событию. Дождь, ветер и даже +30 на термометре для суворовцев не препятствие, а скорее тренажер для укрепления силы духа и выносливости. Волноваться времени нет, хотя, бесспорно, ответственности у этих ребят больше: они открывают парад. И несмотря на то что средний возраст коробки 16 лет, по выправке барабанщики не уступают профессиональным военным!
Согласно уставу колонна военнослужащих идет со скоростью 110-120 шагов в минуту
Оптимальная цифра, для того чтобы держать ритм и как можно выше поднимать ногу, - 112. Это почти два шага в секунду. Кстати, именно суворовцы ударами палочек задают темп всей пешей колонне парада. К слову, подготовка ребят не ограничивается тренировкой на плацу. Внимание и внешнему виду. Это тоже требует времени и усердия. Например, чтобы полностью подготовить парадную форму, а ее получают новую, нужно не менее 4 часов.
На плацу лицея при университете гражданской защиты МЧС под звуки марша синхронность оттачивают 25 учащихся
Лучшие со всех регионов страны, они пойдут за барабанщиками в сборной коробке вместе с кадетами и лицеистами МВД. Стараются держать спину прямо, тянуть носок и поднимать ногу как можно выше, а по уставу это не менее 15 сантиметров над землей. Таким образом, традиционно открывает парад расчет суворовцев: 64 человека в основном составе и еще десять запасных. За ними последует сборная коробка - восемь шеренг по десять участников. В ее составе 25 лицеистов МЧС, 30 учащихся лицея МВД и 50 кадетов. В этом числе и 25 запасных. Так или иначе, каждый из этих юношей с воодушевлением ждет момента, чтобы с гордостью представить на параде свое учебное заведение.
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