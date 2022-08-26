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Кульминацией празднования 1030-летия православия на белорусских землях стало богослужение в Минске

Верующие встретили день обретения чудотворного символа Минска праздничной службой. 522 года назад город обрел Минскую икону Божьей Матери. У стен Свято-Духова кафедрального собора собрались тысячи православных. Для них же из русских храмов доставили намоленные образы и копию знаменитого Годеновского креста. Соборную литургию возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Богослужение стало кульминацией празднования 1030-летия православия на белорусских землях и одновременно финалом Всебелорусского крестного хода. В течение девяти дней паломники пересекли четыре епархии, молились в 18 духовных эпицентрах и преодолели за все время 250 километров. Минский маршрут прошел через проспект Победителей: от Покровского храма (что через дорогу от "Минск-Арены") до главной церкви страны.

В эти минуты прихожане продолжают идти и в сам Свято-Духов кафедральный собор, где находится Минская икона Божьей Матери. В Верхнем же городе - выставка-ярмарка с продукцией Свято-Елисаветинского монастыря и фотоэкспозиции с историей православной жизни в страны.

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