Кульминацией празднования Дня Независимости стал парад

Мы начинаем "Главный эфир" на проспекте Победителей у стелы "Минск - город-герой". В начале июля каждый год это место большого, великого праздника для каждого белоруса. В этот день 75 лет назад танки 3-го Белорусского фронта ворвались в город, захваченный врагом, и освободили столицу от оккупации. Она продолжалась больше трех лет.



С тех пор прошло уже много времени, мы привыкли жить свободно, под мирным небом, жить без войны. Грозная военная техника проходит по улицам только торжественным маршем. Это и есть торжество памяти. Торжество в честь и во имя тех, кто заплатил своей жизнью за наши. Да, это слишком высокая цена, за гранью человеческого понимания. Так что, заплатить ее могли только настоящие герои. Наши герои.



В каждом городе, в каждом населенном пункте, порой в чистом поле или на лесной поляне - по всей Беларуси множество памятных мест. Монументальный музей истории Великой Отечественной - прямо за нашей спиной. Там дальше - парк Победы. Впереди - площадь. Мы действительно помним.





И все равно торопимся прикоснуться к этому прошлому, не упуская ничего из рассказов ветеранов, ведь они когда-то покинут нас. И тогда уже нам надо встать в строй, стать истинными наследниками и хранителями героической истории своего народа. И только так у нас, как у наших дедов и прадедов, будет право на это торжество. И у нас будет его не отнять!



Три четверти века - это историческая высота, с которой все становится ясно. Мы не идеализируем свою историю, но не позволим переписать ее славные страницы. Слова, сказанные Президентом накануне Дня Независимости, с одной стороны - простые, с другой - тяжелый вызов именно для нас, современников. Участников баталий уже другого, информационного порядка.



И здесь нашим главным оружием остается наша правда, сплоченность народа и национальное единство. Слово, сказанное миллионами, теперь может быть сильнее самого мощного военного арсенала. И каждый раз 3 июля во всех уголках родины и в центре столицы мы не устаем повторять, что мы, белорусы, мирные люди. Эти слова и в нашем гимне. Большой акцией "Споем гимн вместе" по традиции завершается этот день.



Второй раз за всю историю и впервые именно 3 июля он был запланирован на вечернее время

А вот военный парад на этот раз можно назвать уникальным.Второй раз за всю историю и впервые именно 3 июля он был запланирован на вечернее время. Зрелище это особенное!

Это настоящая кульминация праздника! И сумерки - не помеха для столь масштабного и яркого события. Более пяти тысяч военнослужащих, полсотни самолетов и вертолетов в мирном белорусском небе. Действительно красивая победная традиция!



И также по традиции парад - это сплав настоящих технологических ветеранов, таких как танк Т-34, и совершенно новой техники: каждый второй аппарат либо модернизирован, либо совсем недавно сошел с конвейера.



А после - массовое театрализованное зрелище "Беларусь гераічная". О том, как это было, расскажем прямо сейчас. Парад свободных людей от войны, жестокости и насилия - в материале нашего политического обозревателя Алексея Волкова.



Говорит и показывает Минск! Праздник, который всегда с тобой. День Независимости Беларуси. Несомненно, важная историческая дата, ставшая для нашей страны и своеобразным уроком - тяжелым, долгим, но поучительным. Ведь лишь четко и ясно запомнив урок той, чуждой нам, белорусам, войны, мы можем искренне и с холодной головой напоминать всем: война - зло.



Помнить - это по-белорусски. 75 лет - как 75 шагов от того летнего дня, когда жители Минска выходили на улицы с криками: "Наши пришли!". Освобождение Беларуси от коричневой чумы нацизма стоило невероятного количества сил, пота, крови, жизней. И достойно почтить память предков - важная традиция как раз перед парадом.



Радость, волнение, гордость - три четверти века именно эти чувства окутывают белорусов 3 Июля. И эмоциональное крещендо праздника, несомненно, парад. В этом году он впервые в День Независимости вечерний. Особенно здорово и эффектно на фоне заката выглядит авиационный строй.

Парад - это еще и смотр войск, наших вооруженных сил. В мирном государстве они не меч, но щит Отечества

И в эпоху геополитических штормов - особенно важный элемент безопасности: ее фундамент, над которым мы выстраиваем мощную дипломатическую крепость, чтобы предотвратить тяжелые уроки истории.



70% техники парада - либо совершенно новые, либо заметно улучшенные образцы. Но техника - металлолом без опытных солдат и офицеров. Именно пешим коробкам открывать шествие возле стелы "Минск - город-герой".



Беларусь - не одна. Это хорошо и ярко демонстрируют наши близкие страны - техника, воины и знамена России, Китая, Казахстана и Армении. Союзники не только в экономике, но и по оружию в ОДКБ. К слову, нашу страну поздравили с главным национальным праздником лидеры многих государств. Среди них и Владимир Путин. Глава Кремля отметил: узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные дедами и отцами, - фундамент прочности отношений между странами. А Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что уделяет особое внимание развитию дружбы Беларуси и Китая на благо обоих народов. Только теплые слова в адрес нашей страны и Президента пришли и от лидера Казахстана. Всего поздравления с Днем Независимости направили около четырех десятков стран. Но весь свет софитов - на прекрасных девушек в форме.

Самый волнительный и зрелищный момент - парад техники