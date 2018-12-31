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Кульминацией торжеств станет праздничный салют

Увидеть красочную феерию белорусы и гости столицы смогут с разных точек.

Итак, новогодний фейерверк начнется в 1:30 и продлится 11 минут у Дворца спорта. Зрителей ожидает лазерное шоу в оригинальном музыкальном сопровождении. Салют запустят и на двух главных площадках во Фрунзенском районе: в половину второго - у Ледового дворца спорта, а ровно в два часа - в парке Уго Чавеса.

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