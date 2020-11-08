Кульминация акции "За единую Беларусь!"

За ними - вся синеокая. Они ценят Родину, не робеют громко и ярко заявлять о своей позиции. Участники Республиканского автопробега "За единую Беларусь!" стали не просто одной командой, а настоящей семьей. И сегодня в столице прошла кульминация акции. Автолюбители со всей страны больших городов и маленьких деревень собрались в Минске, чтобы всем вместе показать единство и силу белорусского народа. Место сбора - аэродром Липки. После чего внушительная колонна с государственной символикой проехала по всей кольцевой. Подробности - у Кристины Камыш.

Два месяца в пути. Тысячи преодоленных километров. Море положительных эмоций. И десятки памятных мест - от Брестской крепости до мемориального комплекса "Ола", от Лидского замка до Дворца Румянцевых-Паскевичей. И сейчас пришло время "закольцевать" автопробег "За единую Беларусь!".







Если раньше автолюбители ехали в областные центры, то сегодня все дороги вели в Минск. Несмотря на выходной, небезразличные к судьбе нашей страны встали пораньше. Например, в Бресте общий сбор был в 6:30 утра. По задумке машины выстроились в колонну и проехали по кольцевой дороге один круг, то есть 56 километров.

По самым скромным подсчетам, республиканский автопробег сегодня собрал более полутора тысяч машин и свыше 5 тысяч человек. Это значит, что вся Минская кольцевая раскрасилась в цвета национального флага. Поучаствовать в масштабной акции в столицу приехали целыми семьями.

И особенность сегодняшней акции - возглавлял колонну вертолет Ми-2 под управлением директора Минского аэроклуба ДОСААФ Николая Мочанского.







Обязательные атрибуты автопробега - машина и государственная символика. Участники акции "За единую Беларусь!" - это люди разных возрастов и профессий. Медийные персоны, артисты, спортсмены, граждане, работающие на различных предприятиях нашей страны. Но цель у них одна!