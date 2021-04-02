Кульминация учений десантников - маневры на Ружанском полигоне

В Брестской области сегодня - кульминация маневров десантников. На Ружанском полигоне военнослужащим 38-й бригады предстоит отбить у условного противника аэродром. Накануне прошли ночные боевые стрельбы. Цели имитировали в том числе беспилотники. Сегодня именно они на первом плане военных событий. Поэтому уметь отражать такую атаку - необходимость. С поставленными задачами наши десантники справились на отлично.



