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Культафиша на выходные: елочные игрушки Советского Союза, комедия по Гоголю, шедевры Свиридова и Гаврилина

9 декабря в 19 часов в Театре белорусской армии "Ревизор" - классическая комедия по Гоголю. "Несовременное искусство" в галерее Щемелева. На суд зрителей представлены легенды в металле от Николая Байрачного и Юрия Гудиновича.

Что за музыка прозвучит в "Перезвонах" Большого театра? И где демонстрируют свои силы учителя знаменитой Глебовки? Культафиша на выходные в рубрике Лидии Заблоцкой "Променад" (видео).

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