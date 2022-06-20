Культовые здания, учреждения, конка, набережная Свислочи представлены на фотоснимках прошлого столетия на выставке "Минск и минчане"

Семейные альбомы из прошлого столетия. Культовые здания, учреждения, конка, набережная Свислочи. Фотовыставка "Минск и минчане" представляет архивную коллекцию фотодокументов конца 19-го - начала 20-го века не в выставочном зале, а во Дворце бракосочетания, где пишется современная история города с новыми героями. В экспозиции - виды улиц и площадей, зданий, жилых домов, храмов Минска. Альбомная коллекция дает возможность увидеть образ предков и ощутить дух эпохи.