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"Культура столицы - 2023": в Минске проходит культурно-образовательный форум

Приоритет - развитие молодежи в разных направлениях. Форум "Культура столицы - 2023" стартовал в Минске. Для молодых специалистов подготовили диалоговую площадку с администрацией города, где они смогли задать как жилищные вопросы, так и по охране труда. Форум - прекрасная возможность обмена опытом, знакомств с коллегами и лидерами мнений.

Встреч будет несколько, первая приурочена ко Дню работников культуры. Такие встречи проходят не только по линии культуры, но и по линии образования, медицины. Основная цель - вовлечь молодых специалистов, познакомить с инфраструктурой, с коллективом.
Артем Цуран, зампредседателя Мингорисполкома

За две недели форум объединит почти 300 человек. Это молодые специалисты и руководители сферы культуры, кадровый резерв и представители различных направлений.

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