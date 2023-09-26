"Культура столицы - 2023": в Минске проходит культурно-образовательный форум

Встреч будет несколько, первая приурочена ко Дню работников культуры. Такие встречи проходят не только по линии культуры, но и по линии образования, медицины. Основная цель - вовлечь молодых специалистов, познакомить с инфраструктурой, с коллективом.

Артем Цуран, зампредседателя Мингорисполкома