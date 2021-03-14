Культурная и спортивная масленичная программа на воскресенье в Минске

Сегодня празднование Масленицы у Дворца спорта продолжится. Культурная программа стартует в 14:00. Гостей ожидают 30 точек с блинами и драниками. Будут также забавы - деревянные качели и печь с чугунками.



Отведать блинов предложат и в Центральном парке имени Горького. С 12 до 15 там будет организована праздничная программа "Масленица идет, за собой весну ведет".



А любители спорта смогут отметить Масленицу забегом. Старт запланирован на полдень от Дворца спорта. Трасса проходит по пешеходной части минской велодорожки и в парке Победы.



