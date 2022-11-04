Культурная программа - куда сходить на выходные?

"Брак с ветром"завтра сыграют в Республиканском театре белорусской драматургии. Кассовый спектакль в топе минских эстетов. А процесс создания книжного фонда страны можно полистать глазами в Национальной библиотеке. Какое русское сокровище на миллион долларов сейчас под стеклом Художественного? Сколько рук сыграет в Белгосфилармонии? И кто готовится выйти на сцену Большого? Подробности афиши - в рубрике "Променад" (видео).