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Культурная программа - куда сходить на выходные?

"Брак с ветром"завтра сыграют в Республиканском театре белорусской драматургии. Кассовый спектакль в топе минских эстетов. А процесс создания книжного фонда страны можно полистать глазами в Национальной библиотеке. Какое русское сокровище на миллион долларов сейчас под стеклом Художественного? Сколько рук сыграет в Белгосфилармонии? И кто готовится выйти на сцену Большого? Подробности афиши - в рубрике "Променад" (видео).

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