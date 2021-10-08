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Культурная программа выходных в рубрике "Променад"

Купаловский в поисках кадров. В Национальном академическом театре продолжается кастинг актеров. А на "Мулен Руж" ждут в галерее Савицкого. Там экспонируют полсотни литографий представителя творческой элиты Парижа Тулуз-Лотрека.

В галерее Щемелева - Витебская художественная школа - сюрреалистическая живопись, графические произведения и искусство в объеме. Другими новинками арт-афиши в рубрике "Променад" поделится Дарья Тарасова (видео).

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