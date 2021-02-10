Культурная столица Беларуси 2021 - на почтовой продукции

Об инициативах для Борисова как культурной столицы Беларуси 2021 года. Конверт с одноименной оригинальной маркой выпустили в оборот. Тираж почтовой продукции 30 тысяч экземпляров. На марке "Борисов - культурная столица Беларуси" изобразили железнодорожный вокзал, а на конверте - кафедральный собор Воскресения Христова, памятник князю Борису Всеславичу. Среди изображений также - центральная площадь и герб города Борисова.