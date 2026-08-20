Культурный код дружбы: китайские школьники открывают Беларусь через "Зубренок"

Краткий пересказ от ИИ

Колоритный отдых в народном стиле. Национальный детский центр "Зубренок" принимает на отдых школьников из Поднебесной. Образовательные проекты, обмен опытом и импульс на дальнейшее сотрудничество.

В Национальном детском центре "Зубренок" в самом разгаре пятая летняя смена. На берегу Нарочи лучшие школьники Беларуси незабываемо проводят каникулы, и, конечно, лагерь подтверждает свой международный статус.

По приглашению Президента в центр приехали 92 школьника из Китая на смену под названием "Навстречу друг другу". Такие совместные проекты между нашими странами - мост сотрудничества. Белорусские школьники ездят с ответными визитами в Поднебесную, где знакомятся с историей и культурой древней страны.

НДЦ "Зубренок" принимает школьников из Китая

Отдых с народным колоритом, традиционными обрядами, танцами и песнями. Национальный детский центр "Зубренок" на берегу живописного озера Нарочь принимает на отдых делегацию школьников из Китайской Народной Республики. Детская и оздоровительная дипломатия между нашими странами существует уже 11 лет.

Для школьников из Китая отдых в Беларуси - счастливый билет. Для Чжао Тяньтяня эта поездка - повод поближе ознакомиться с нашей страной и опробовать на себе оздоровительные процедуры. Медицинская база "Зубренка" этому способствует на высшем уровне - бассейн, водолечебница, гидромассаж и физиотерапия.

Чжао Тяньтянь, учащийся средней школы Юцай (Чунцин, Китай):

"Я приехал на отдых из Беларуси из города Чунцина, что находится на юго-западе Китая. Здесь у вас чистый воздух, много зеленых лесов и голубых рек, озер. Природа живая, будто дышит вместе с тобой. Я уже подружился с белорусскими школьниками. Они невероятно добрые и искренние. С ними легко находить общий язык. Мне приятно видеть, как быстро рождается настоящая дружба".

В белорусском оздоровительном центре юные туристы из Поднебесной изучают белорусскую культуру, участвуют в мастер-классах и конкурсах, а еще путешествуют по историческим местам. Это хороший способ подтянуть русский язык (многие изучают его в школе).

Чжан Хуайси, учащаяся средней школы Пекинского университета (Пекин, Китай):

"Я читала о вашей стране в интернете и мечтала увидеть ее своими глазами. И вот теперь, оказавшись здесь, я словно в сказке. Мне тут очень нравится. Меня удивляет чистота вокруг и доброжелательность белорусских детей: они искренние и открытые. Мне с ними легко общаться и активничать. А еще я хочу посетить исторические места. У вас много таких объектов. Для меня Беларусь - открытая и гостеприимная страна".

"Зубренок" - это центр притяжения для школьников из разных уголков планеты. По приглашению нашего Президента в центр прилетели 92 школьника из Китая на международную смену "Навстречу друг другу".

Чэнь Чуе, заместитель гендиректора департамента базового образования министерства образования Китая:

"Отдельно хочется сказать о природе. Она здесь по-настоящему красивая, живописная и уютная. Зеленая территория будто создает настроение для спокойного и радостного отдыха. В центре проводится много мероприятий и проектов. Они охватывают спортивные, культурные, оздоровительные направления. И все это помогает детям развиваться, открывать новое и находить друзей".

Смена по изучению китайского языка стартует осенью в НДЦ "Зубренок"

Для организации качественного и незабываемого отдыха - индивидуальные программы стран-партнеров. Уже этой осенью в "Зубренке" стартует новый оздоровительный проект для белорусских детей, которые изучают китайский язык в школах и гимназиях. Такая инициатива поможет углубить как теоретические, так и практические знания иностранного языка.

Татьяна Осмоловская, директор НДЦ "Зубренок":

"В диалоге сегодня с нашими гостями наши ребята знакомятся с культурой Китая, историей, прогрессивными технологиями. Ребята из Китая занимаются техническим творчеством, знакомят наших ребят с ним. На занятиях во Дворце творчества в "Зубренке" какие-то проекты можно реализовать на месте".

Отдых в белорусском стиле

Всего этим летом белорусский Артек посетили около 100 детей из Поднебесной. В Беларуси ребята ознакомились с культурой и традициями, а еще продегустировали наши национальные блюда. Именно так и зарождается настоящая дружба, которая перерастает во всестороннее сотрудничество.