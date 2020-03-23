Культурно-историческое наследие деревни Морочь

Историко-культурное наследие малой родины и аутентичные традиции бережно хранят в деревне Морочь Клецкого района. Колоритные народные песни популяризирует образцовый ансамбль "Морочанка". А юные краеведы изучают местные диалекты и национальную одежду предков. Свои исследовательские работы они представляют на областных конференциях. Так, третьеклассник Алексей Абабурка несколько лет изучал происхождение более чем 200 прозвищ жителей родной деревни. И как итог работы – сразу два словаря.

Свое духовное богатство жители деревни Морочь хранят в историко-этнографическом музее. Он создан на базе школы и содержит более тысячи экспонатов. В 2015 году музей получил статус народного.



