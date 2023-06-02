Культурно-спортивный фестиваль страны "Вытокі" продолжает шагать по регионам Беларуси: вторым городом третьего сезона масштабного форума стали Барановичи

Самый масштабный культурно-спортивный фестиваль страны "Вытокі" продолжает шагать по регионам Беларуси. Вторым в этом году в третьем сезоне яркий форум принимает город Барановичи, ставший крупнейшим райцентром страны, благодаря железной дороге. Именно на этот факт хозяева фестиваля и делают акцент. Традиционно в первый день "Вытокаў" гостей ожидал большой пресс-тур и новинки сезона - художественный интерактив "Играйте с нами - рисуйте сами". Прикоснулся к истории Барановичей и наш корреспондент Станислав Липский.

Город Барановичи обязан своему рождению железной дороге. Поэтому неудивительно, что именно здесь 30 лет назад появился первый музей под открытым небом железнодорожной техники. Прикоснуться к его экспонатам может каждый. Только представьте, в прошлом году музей посетило 15 тысяч человек!

А после проведения здесь фестиваля "Вытокі" и соответствующей рекламной кампании в ведущих СМИ страны надеются эту цифру существенно увеличить и привлечь в регион еще больше туристов.

Традиционный пресс-тур первого дня культурно-спортивного фестиваля как раз и стартовал с самого сердца Барановичей - главного железнодорожного вокзала. Затем плавно переместился в зооландшафтный парк, площадь которого более 300 га, и, пожалуй, едва ли отсюда можно было уйти равнодушным - более 100 видов животных и птиц, под присмотром профессионалов под открытым небом живут и радуют посетителей: и это уникальное место для Беларуси!

Художественный интерактив "Играйте с нами - рисуйте сами" предлагает галерея "АртХаос": в молодом парке Барановичей профессионалы сделали контур будущего рисунка, а детки его разукрасили - тематика интерактива "Космос".