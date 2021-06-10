Культурно-спортивный фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" принимает Кобрин

Вслед за Лидой и Оршей. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" развернулся в Кобрине. Попробовать себя в спорте, узнать лучше свою культуру и традиции, а помимо этого прикоснуться к ремесленному творчеству и даже проявить свои вокальные способности. Это лишь часть возможностей, которые в этом году дарит фестиваль своим посетителям. Такой праздник продлится в Кобрине до 12 июня и завершится вечерним гала-концертом с участием звезд белорусской эстрады.