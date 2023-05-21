Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" завершился в Жлобине. Барановичам приготовиться

На протяжении двух дней центр города сталеваров был местом притяжения не только местных жителей, но и белорусов из разных регионов. А особый интерес к спортивной составляющей фестиваля. Накануне тысячи человек попробовали себя в различных видах спорта, было организовано более 25 площадок. А за выполнение заданий олимпийского квеста можно было получить беспроводные наушники. В вечерней программе зрителей ждал гала-концерт с участием звезд белорусской эстрады, среди которых и рэпер Серега с легендарным "Черным бумером". А кульминацией первого этапа "Вытокаў" стал праздничный фейерверк.