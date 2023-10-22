Культурное наследие, или О чем говорят символы Дворца Независимости - подробная экскурсия для белорусов

Этот объект аккумулировал силы всей республики. Это очень сложный инженерный объект. Здесь около ста инженерных систем, которые мы в принципе не видим. Декоративные решетки, которые вы видите - это все вентиляция. И здесь, и в других залах это сделано настолько филигранно. Это же мрамор! Сколько времени надо было потратить. Станки работали круглосуточно. Я думаю, что сделано на века.

Обрамить в постмодернистские силуэты и церемониальные очертания, и уютные национальные мотивы. Цитировать культурную ДНК страны - орнаменты и слуцкие пояса - не в лоб, а элегантно зашифровать код в фасадах и интерьерах.Закрыть все логистические и интеллектуальные капризы высокой площадки. Решить пространство дома, в котором живет суверенитет, так, чтобы, обращаясь к лексике архитекторов, из объекта не вылетела душа.Главного героя столичного патриотического квартала белорусы ваяли из белорусского. Золотое сечение государственности обнаружили всего за 30 месяцев.В интерьерах психология большой дипломатии. На позиции миротворца со стажем Беларусь выверила формулу конструктивного диалога на политической сцене. Залам, в которых вершится международная повестка - планировка круглая и каминный уют, к формату амфитеатра в софитах экстра-люстры от лидского "Каскада" обращаются как к информационному штабу.