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Культурное наследие, или О чем говорят символы Дворца Независимости - подробная экскурсия для белорусов
Дворец Независимости "сочиняли" всей страной. И в металле, и в стекле, и в камне воплощено наше богатое культурное наследие.
О чем же повествуют силуэты символа белорусской государственности? Знает Дарья Тарасова.
Главный архитектор УП "Минскпроект" Анна Аксенова рассказывает: при создании экстерьера пришла идея наполнить территорию какой-то символичной скульптурой.
"Эта скульптура высотой 8 метров. Мы так и назвали - "Беларусь прывітальная", которая выпускает из своих ладоней голубей. Это тоже символично, вся наша республика гостеприимная, настроена на мир и созидание", - отметила Анна Аксенова.
Обрамить в постмодернистские силуэты и церемониальные очертания, и уютные национальные мотивы. Цитировать культурную ДНК страны - орнаменты и слуцкие пояса - не в лоб, а элегантно зашифровать код в фасадах и интерьерах.
Закрыть все логистические и интеллектуальные капризы высокой площадки. Решить пространство дома, в котором живет суверенитет, так, чтобы, обращаясь к лексике архитекторов, из объекта не вылетела душа.
Главного героя столичного патриотического квартала белорусы ваяли из белорусского. Золотое сечение государственности обнаружили всего за 30 месяцев.
Владимир Архангельский, главный архитектор УП "Минскпроект":
Этот объект аккумулировал силы всей республики. Это очень сложный инженерный объект. Здесь около ста инженерных систем, которые мы в принципе не видим. Декоративные решетки, которые вы видите - это все вентиляция. И здесь, и в других залах это сделано настолько филигранно. Это же мрамор! Сколько времени надо было потратить. Станки работали круглосуточно. Я думаю, что сделано на века.
В интерьерах психология большой дипломатии. На позиции миротворца со стажем Беларусь выверила формулу конструктивного диалога на политической сцене. Залам, в которых вершится международная повестка - планировка круглая и каминный уют, к формату амфитеатра в софитах экстра-люстры от лидского "Каскада" обращаются как к информационному штабу.
Егор Шкред, архитектор УП "Минскпроект":
Зал совещаний красный. В отличие от своих серьезных старших собратьев он был предназначен для ежедневных заседаний на любые республиканские темы. Соответственно, его низкие потолки уже диктовали некую кулуарность.
Встречают и по одежке. В гардеробе дворца гранитно-мраморный кутюр, расписанные белорусской художественной школой гранд-панно. В основе нижнего фриза силуэты слуцкого пояса.
Владимир Кривоблоцкий, художник-монументалист:
Мы созрели к тому, чтобы одеть это здание в национальный орнамент. Государственность - это и есть орнаментальный философский мир, куда вошла и геральдика. Внизу вот эти два огромных панно - они как бы стоят на основе нашей истории. Поэтому, сохраняя слуцкий пояс, мы сделали через исторические памятники архитектуры. Одна сторона создала гимн рушнику, вторая - нашему плодородию.
Витражи Тиффани засияли в архитектурной драматургии уже постскриптум. Хрупкое искусство площадью в 800 квадратов венчает композицию Зала торжественных церемоний. А потому, если "аверс" василькового стекла ловит взглядом каждый гость, чтобы добраться до "реверса", нужно ориентироваться в дворцовых кулуарах.
Владимир Архангельский:
Это витраж, который украшает самый большой зал дворца. Но мы его видим с пола на высоте 15 метров. Близко к нему подойти не можем, но вот мы наконец-то до него добрались на третьем уровне. Мы можем посмотреть, какая это красота.
Тон световому дню задает обласканный госнаградами интерьер "Беларусь". Сюда не добраться солнцу, но здесь зажигают звезды спортивные, культурные и научные. Темно-зеленый мрамор в 32 колоны - за гордыми титулами, считай, под аккомпанемент почетного караула. Главную же партию делегируют самому увесистому гербу дворца в полторы тонны.
Илона Яцыно, архитектор УП "Минскпроект":
Я взялась за концепцию анфиладных залов по 500- 600 метров. Это Большой зал переговоров, зал "Беларусь". Там был применен другого формата потолок, сводчатый. И это его очень украсило и отличило от других. Самый невероятный момент в жизни происходит, когда интерьер оживает.
В реалиях любого государства ключевое - прочный каркас. Дворец Независимости уверенно стоит на 9 тысячах тон металлоконструкций. Титанический труд без визуальных искажений. 6-метровые стекла буквально топят лед между стороной принимающей и дворцовыми гостями. Комфортные климатические широты живут в этих масштабах автономно. За самодостаточностью в каждой мизансцене - тысячи вариаций и архитектурных: мы сделали это вместе.
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