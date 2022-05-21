Культурное сотрудничество Беларуси и Индии поможет странам лучше понять друг друга

Белорусская и индийская культуры разные, но при этом каждая самобытная, интересная и яркая. В Беларуси проводятся Дни Индии, Недели индийского кино. Такие мероприятия помогают странам понять друг друга лучше. Проводятся ли аналогичные мероприятия, связанные с белорусской культурой, в Индии?

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси в своем интервью программе "Панорама" выразил уверенность, что такие мероприятия проводятся. "Во-первых, у нас всегда были доброжелательные отношения. И ваше посольство в Индии, насколько я знаю, очень активно. Поэтому я убежден, что подобное имеет место. Наши танцоры, к примеру, выступают на "Славянском базаре". И я уверен, подобное происходит и в Индии. Потому что в ближайшее время в Мумбае начнет свою работу консульство Беларуси", - рассказал посол.