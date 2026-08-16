Культурные выходные в Минске: театральная гостиная в Лошицкой усадьбе прошла с аншлагом

В Минске продолжается летний музыкально-туристический сезон. Накануне в Лошицкой усадьбе представили постановку "Спасти камер-юнкера Пушкина" по пьесе Михаила Хейфеца. На сцене выступила труппа Белорусского государственного молодежного театра. Формат open-air собрал свыше полусотни эстетов. Все места в импровизированном зрительном зале заняты. К слову, на такие театральные гостиные не нужно приобретать билеты заранее, вход свободный.

Елена Ледохович, ведущая театральных площадок в рамках летнего музыкально-туристического сезона:

"Когда появится крыша, она станет более функциональной. Это наше помещение, наша уникальная площадка. Вне зависимости от условий, от погоды, мы сможем проводить гораздо большее количество культурных, зрелищных мероприятий для жителей нашего города, для наших гостей".

Отметим, что летний музыкально туристический сезон проходит сразу на нескольких городских локациях. Проводить выходные культурно минчане и гости столицы могут также в Верхнем городе, на площадке возле Дворца спорта или у Раковского дворика.