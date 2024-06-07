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Культурные коды нации и увлекательные беседы с именитыми белорусами. Гродно приглашает на XIV Республиканский фестиваль национальных культур

Мир и согласие шагают по улицам Гродно. Здесь стартовал XIV Фестиваль национальных культур. Первой ожила пешеходная улица Советская, на которой расположился город мастеров.

Гости выездной студии Белтелерадиокомпании - председатель Гродненского городского Совета депутатов Олег Белинский и самая известная жительница Гродно, участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Валентина Петровна Баранова. Подробности в видео.

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