Культурные явки и арт-пароли в рубрике "Променад"

Занавес опустился на театральную сцену, партер безлюден, а касса предлагает билеты на конец августа. Именно тогда открытие сезона. Пока актеры восполняют ресурс, без официальных каникул и перерыва создают музыканты и кураторы выставок. Филиал Ботанического сада - на стенах Художественного. Губернаторский сад превратится в Беловежскую пущу. А Дворец искусства открыл своеобразный кабинет психолога, где врач - дизайнер. Подробности в рубрике "Променад" (видео).