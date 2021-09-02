Культурный гайд по Копылю - что посмотреть в городе, где пройдет XXVIII День белорусской письменности

Копыль готовится удивлять не только литературным наследием (а земля стала колыбелью более чем для 50 мастеров слова), у края богатая история. В этом году город отпразднует 1015-летний юбилей. В центре сохранились многочисленные памятники архитектуры, продолжают местные жители и народные традиции. Культурный гайд по Копылю - у Елены Витко.

Историческое наследие Копыля

В самом центре Копыля находится Замковая гора. Во время раскопок, например, здесь обнаружили пчелиные соты, которым более тысячи лет. Нашли золотую подвеску от женского головного убора. Бывали на этой территории и викинги: остались фрагменты судна, каменные фигурки для шахмат и военная амуниция. Все попало в фонды районного краеведческого музея.



У подножия замковой горы находится еще одна достопримечательность Копыля. Это родник "Криничка". Температура воды здесь постоянная: и летом, и зимой 7 градусов. Химический анализ показал в составе более 15 минеральных веществ. Местные жители называют источник чудотворным и стараются максимально использовать эту питьевую воду.

Недалеко от исторического сердцаи современный центр. Особого внимания заслуживает Спасо-Вознесенская церковь. Это памятник архитектуры 19-го века. Здесь же сохранились девять зданий старинного предместья.

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Есть что посмотреть и в окрестностях города. Например, всемирно известная деревня Семежево. Славится она не только обрядом "Колядные цари" (его представят и в День письменности), но и богатыми традициями ткачества.

Местная техника закладного ткачества внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Вот уже 15 лет деликатное искусство бережно охраняет Татьяна Волкова. Текстильные тонкости народный мастер передает и детям. На создание только одного рушника может уйти месяц.

Гордятся жители Семежево и местными гастрономическими изысками. Аутентичных рецептов хватило на книгу! Овсяный кисель и пюре с маком, солодуха и даже свекольный квас.

Копыль готовится встречать гостей

Щедрые столы жители Копыльской земли накроют и в эти выходные. В День письменности ожидают около 5 тысяч гостей. Ко встрече принарядился весь город.

Колоритный маршрут сможет составить каждый: развернутся десятки праздничных локаций. Поводов у города много - это не только День белорусской письменности, но 1015-летний юбилей и областные "Дажынкі".