"Культурный код. Традиции. Качество. Современность" - программа объединила практически все виды искусств в Большом

День Независимости - это еще и красивые традиции. Одна из них - праздничный концерт в Большом театре Беларуси. Особенная программа на стыке жанров. Этим вечером на академической сцене не только классика.

"Культурный код. Традиции. Качество. Современность" - такое название получила программа, которая объединила практически все виды искусств. Какой номер оказался самым массовым и под какую композицию артисты признавались в любви родной Беларуси? Репортаж Нины Можейко.

Этот день белорусы ждут с особым трепетом. Не просто красный день календаря, но и долгожданный вечер в Большом под большие овации праздника.

Начали с высокой ноты. Государственный гимн Республики Беларусь исполнили все присутствующие в зале. Стоя. Под аккомпанемент настоящих музыкальных асов рассекал праздничную атмосферу палочкой главный дирижер, народный артист Башкортостана Артем Макаров. Дополнил торжественную повестку премьер-министр. Роман Головченко подчеркнул, что от работников культуры зависит духовное здоровье общества, ведь они создают атмосферу творчества и созидания, которая способствует социальному прогрессу и развитию государства. Именно эти традиции поддерживаем и сегодня, им были верны и 80 лет назад.

Вдохновенным вальсом Иоганна Штрауса был открыт первый победный праздничный концерт в освобожденном Минске.

Зрители тогда не могли поверить глазам - в городе разруха. А на сцене Эдди Рознер со своим коллективом в чисто белых костюмах. Согласитесь, красиво. И жизнеутверждающе. Мотивация была нужна, чтобы восстановить город. И мы таки сделали это.

Сегодня вечером в Большом - плоды трудов уже нескольких поколений белорусов. Собирала культурный код, традиции, качество и современность главный режиссер Анна Моторная. Последние правки в концерт особой важности вносились вплоть до дня Х. Сколько же бессонных ночей прошло и сосчитать сложно.

Это беспрецедентный случай, когда на сцену Большого выходит столько людей. Сотни. Сводный хор со всей страны. Цвет нации. При таком масштабе можно и каноническую советскую "вазу" сделать и признаться со сцены в любви к Родине.