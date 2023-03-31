Кунцевич: Цитаты из Послания Президента Беларуси будут вынесены в заголовки ведущих зарубежных СМИ, не сомневаюсь

Первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич выразил уверенность, что в каждое слово Послания Президента будут вслушиваться не только в Беларуси, но и за ее пределами, сообщаетБЕЛТА.

"Полагаю, что в каждое слово сегодняшнего Послания Президента будут внимательно вслушиваться не только в Беларуси, но и за ее пределами, - сказал Андрей Кунцевич. - Глубокая вовлеченность Беларуси в большую геополитику, ее желание работать на укрепление безопасности европейского региона вынуждает многие мировые СМИ скрупулезно следить за речью белорусского лидера, цитаты из которой, можно не сомневаться, будут вынесены в заголовки ведущих зарубежных информагентств и медиа".