"Купалье" в Александрии вновь собрало друзей. Как проходит праздник народных традиций и славянской дружбы

Гостеприимный агрогородок на берегу Днепра в очередной раз собрал своих друзей, которых из года в год становится все больше. Сегодня Александрию знают не только как малую родину Президента Беларуси. Александр Лукашенко всегда поддерживает этот фестиваль. Главу государства ждут на празднике и сегодня.



Атмосфера мероприятия совершенно необычная: авиашоу, два километра фудкортов, подворья от каждого региона, в том числе и из России, союзный концерт и уникальные мастер-классы. Фестиваль не перестает удивлятьи каждый раз поднимает планку все выше.

В этом году праздник славянской души проходит с новым размахом. Подробности у Вероники Буты.

Культурный бренд Беларуси

Колыбель культуры славянских народов.Берег Днепра. Место, которое возвращает нас к истокам национальных традиций. Праздник в Александрии, который помогает сберечь нашу душевность, искренность и красоту. Праздник, который помогает сохранить себя, свою историю.

Для многих приехать в Александрию в купальские выходные - это обязательно. Традиция зародилась еще в 2010-м, когда на живописном берегу Днепра прошел первый фестиваль. И за эти годы "Купалье" в Александрии стало настоящим культурным брендом Беларуси.

Очень хорошо, очень нравится, невозможно только все охватить. Гости фестиваля

Собрались для того, чтобы объединиться в очередной раз, почувствовать силу не только мастеров, а всех людей. Гости фестиваля

Для отличного отдыха здесь есть все: несколько концертных площадок, целый километр торговых рядов, два километра фудкортов, полевой кинотеатр и цирк шапито. Настоящий праздник славянской души! А мы-то знаем, насколько наша славянская душа широка! Размах фестиваля под стать ей!





Оберег мира и союзного единства

В этом году колорит не только белорусской культуры и фольклора. Город мастеров - именно об этом.

"Оберег мира и союзного единства" - настоящая ярмарка того времени. Та самая часть знаменитого торгового пути "из варяг в греки".

А как угощают в Александрии - это надо не просто видеть, а пробовать!

Ремесленники и умельцы из Беларуси и почти двух десятков российских регионов. Астрахань, Волгоград, Воронеж, Рязань, Калуга, Дагестан, Удмуртия. Почти семь сотен мастеров. Все сувениры, обереги ручной работы.

"Александрия собирает друзей - 2023"

Впервые в этом году с поистине союзным размахом. Свое творчество зрителям подарили популярные артисты Беларуси и России. Их имена не нуждаются в представлении. Их песни узнаешь с первых аккордов.

Сегодня Александрию знают не только как малую родину нашего Президента. Сегодня это центр притяжения тех, кто ценит славянское единство.

Я впервые здесь, возглавляю делегацию Курской области, и все очень впечатлены. Само название "Александрия собирает друзей - 2023", а дружба - это в том числе взаимовыгодное сотрудничество, поэтому мы сегодня первую половину дня провели на предприятиях Могилевской области. Роман Старовойт, губернатор Курской области России

Аист - символ Года мира и созидания, а в этом году еще и символ белорусского "Купалья". В представлении многих славян аист связан именно с нашей синеокой республикой. Его образ ассоциируется с любовью и преданностью, благополучием и верностью.

Используют образ белокрылой птицы и для оформления главной сцены. Три тысячи человек будут наблюдать вечерний концерт с партера. Но благодаря большим экранам в любой точке александрийского поля будет ощущаться атмосфера праздника! Народное шоу "Будет очень интересно".