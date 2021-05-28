Купальный сезон начинается в столице и области

Наступление календарного лета открывает и купальный сезон на водоемах столицы и области.Пляжи и прибрежные зоны очистили от мусора, освежили после зимы зоны отдыха у воды и детские площадки. На дежурство вышли и сотрудники ОСВОД. Специалисты будут работать на пляжах ежедневно и регулярно выезжать на осмотр акваторий. Рядом будут дежурить и медработники.

В Минском районе с начала купального сезона уже спасли двух отдыхающих. Среди них ребенок, который гулял по набережной. В связи с этим специалисты настойчиво рекомендуют не оставлять детей без присмотра у воды.