Купальный сезон начинается в столице и области
Наступление календарного лета открывает и купальный сезон на водоемах столицы и области.Пляжи и прибрежные зоны очистили от мусора, освежили после зимы зоны отдыха у воды и детские площадки. На дежурство вышли и сотрудники ОСВОД. Специалисты будут работать на пляжах ежедневно и регулярно выезжать на осмотр акваторий. Рядом будут дежурить и медработники.
В Минском районе с начала купального сезона уже спасли двух отдыхающих. Среди них ребенок, который гулял по набережной. В связи с этим специалисты настойчиво рекомендуют не оставлять детей без присмотра у воды.